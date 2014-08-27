У Донецьку при обстрілах пошкоджені житлові будинки і підприємства

Про це йдеться в повідомленні на сайті міськради. У другій половині дня артилерійському обстрілу піддався Калінінський район. Снаряди потрапили в 5-поверхові будинки по вулиці Краснодонській, дитсадок, зруйнована покрівля Донецького міського молодіжного центру, там виникла пожежа.

Читайте такожБойовики знов обстрілюють Донецьк, загинули троє мирних жителів

У сусідніх будинках вибуховою хвилею вибито вікна, осколки снарядів знаходяться у дворах житлових кварталів.

Також жителі повідомляють про залпи і вибухи в Київському та Кіровському районах. Пошкодження в Київському районі отримали як житлові будинки, так і комерційні підприємства. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.