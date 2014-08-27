У Донецьку при обстрілах пошкоджені житлові будинки і підприємства
19:21, 27 серпня 2014Суспільство
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У Донецьку станом на 18.30 неспокійно, залпи мінометів чути в Петровському районі міста. Крім цього, вдень був обстріляний Калінінський район.
REUTERS
Про це йдеться в повідомленні на сайті міськради. У другій половині дня артилерійському обстрілу піддався Калінінський район. Снаряди потрапили в 5-поверхові будинки по вулиці Краснодонській, дитсадок, зруйнована покрівля Донецького міського молодіжного центру, там виникла пожежа.
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У сусідніх будинках вибуховою хвилею вибито вікна, осколки снарядів знаходяться у дворах житлових кварталів.
Також жителі повідомляють про залпи і вибухи в Київському та Кіровському районах. Пошкодження в Київському районі отримали як житлові будинки, так і комерційні підприємства. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.
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