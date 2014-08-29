З Луганська сьогодні виїхали 467 мирних жителів

Як повідомила УНІАН прес-служба Луганської обласної державної адміністрації, із зони проведення антитерористичної операції сьогодні змогли вибратися 467 мирних жителів і 99 автомобілів.

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З питань роботи гуманітарного коридору можна звертатися на телефон гарячої лінії для допомоги біженцям в місті Сватове(Луганська область) - 050 169-12-94, 097 340-99-70, 096 133-17-97, з міських номерів 064 713-36-50.

За даними прес-служби ДСНС, для отримання консультацій з питань тимчасового переміщення необхідно звертатися за телефоном "101" як зі стаціонарного, так і з мобільного телефону, а також по міському телефону (044) 247-30-02.

Телефон урядової гарячої лінії для переселенців 0 800 507 309 (безкоштовно з міських номерів і з МТС).

Як повідомляв УНІАН, учора, 28 серпня,з Луганська виїхали404 людини.