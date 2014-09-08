З Криму та Донбасу до інших регіонів виїхали вже понад 250 тисяч переселенців

Згідно з оперативними даними, на сьогодні з Криму та Донбасу в інші регіони тимчасово переміщено 251 тис. 345 осіб, у тому числі 80 тис. 649 дітей, 34 тис. 145 інвалідів та осіб похилого віку. За добу – 1 тис 220 осіб у тому числі 318 дітей, 216 інвалідів та осіб похилого віку.

Про це повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціального забезпечення громадян, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території.

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Загальна кількість громадян України, які переселені з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь до інших регіонів, складає 17 тис. 302 особи, у тому числі 4 тис. 828 дітей, 1 тис. 247 інваліди та особи похилого віку. За добу – 10 осіб, з них 2 дітей.

З району проведення АТО до інших регіонів переселено 234 тис. 43 особи, у тому числі 75 тис. 821 дитина, 32 тис. 898 інвалідів та осіб похилого віку (у тому числі тимчасово переміщених в межах Донецької області - 75 тис. 597 осіб). За добу – 1 тис. 210 осіб, у тому числі 316 дітей та 216 інвалідів та осіб похилого віку.

З урахуванням тимчасово переміщених в межах Луганської області (за повідомленням голови Луганської ОДА - 19 тис. 815 осіб) загальна кількість внутрішньо переміщених осіб становить 271 тис. 160 осіб.

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Найскладніша ситуація щодо розміщення громадян, організації їх життєзабезпечення складається у Донецькій області (розміщено 75 тис. 660 осіб), місті Київ (28 тис. 509 осіб), Запорізькій (24 тис. 16 осіб), Дніпропетровській (21 тис. 796 осіб), Луганській (19 тис. 815 осіб), Харківській (17 тис. 888 осіб), Одеській (13 тис. 772 особи) областях.

Найменша кількість розселених у Волинській (1 тис. 150 осіб), Тернопільській (1 тис. 224 особи), Рівненській (1 тис. 270 осіб), Чернівецькій (1 тис. 501 особа) та Закарпатській (1 тис. 523 особи) областях.