Поліція відпустила кримську активістку Богуцьку

Фотографію звільненої Єлизавети Богуцької виклав у соцмережі кримський журналіст Сергій Мокрушин.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в будинку кримської активістки і блогера Єлизавети Богуцької був проведений обшук. Чоловік активістки Олесь розповів, що до них додому прийшли силовики в супроводі автоматників з постановою на обшук. Він також повідомив, що підставою для обшуку стало те, що в травні активістка брала участь у зустрічі лідера кримських татар Мустафи Джемілєва в Армянську.