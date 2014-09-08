Поліція відпустила кримську активістку Богуцьку
16:42, 08 вересня 2014Суспільство
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Кримську активістку Єлизавету Богуцьку, яку кілька годин допитували у центрі протидії екстремізму, відпустили на свободу.
Єлизавету Богуцьку відпустили після допиту / фото Liza Bogutskaya / facebook.com
Фотографію звільненої Єлизавети Богуцької виклав у соцмережі кримський журналіст Сергій Мокрушин.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в будинку кримської активістки і блогера Єлизавети Богуцької був проведений обшук. Чоловік активістки Олесь розповів, що до них додому прийшли силовики в супроводі автоматників з постановою на обшук. Він також повідомив, що підставою для обшуку стало те, що в травні активістка брала участь у зустрічі лідера кримських татар Мустафи Джемілєва в Армянську.
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