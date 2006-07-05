Спека триматиметься ще кілька днів

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише на півночі Лівобережжя місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов’ї подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 13-18°, у східних областях місцями 8-12°; вдень 25-30°; у Карпатах вночі 7-12°, вдень 9-14°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

7-8 липня - мінлива хмарність. Без опадів, лише 7 липня вдень в Криму та Приазов”ї, а 8 липня і у східних, Дніпропетровській областях короткочасні дощі, грози, град, 8 липня вдень місцями сильні дощі. Вітер північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов”ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°; вдень 25-30°, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях та Криму 7 липня 23-28°, 8 липня 19-24°. У Карпатах вночі без опадів, вдень місцями грозові дощі; температура вночі 8-13°, вдень 20-25°.

9 липня у південній половині, 10 липня у Криму, південних та місцями у східних областях короткочасні дощі, грози; на решті території переважно без опадів. Температура вночі суттєво не зміниться; вдень знизиться у західних, північних та більшості центральних областей до 23-28°, на решті території 19-25°.

У Києві та області у четвер очікується мінлива хмарність. Переважно без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 16-18°, вдень 27-29°, по області вночі 12-17°, вдень 25-30°.

7-8 липня - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.

9-10 липня - без опадів. Температура вночі суттєво не зміниться, вдень знизиться до 24-27°.