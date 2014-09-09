У Донецьку відновлюють централізоване водопостачання

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради. «Станом на 18.00 обстановка в Донецьку стабільно напружена. Періодично в районах міста, за повідомленнями мешканців, чути залпи важкого озброєння», - сказано в повідомленні.

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Також зазначено, що, за інформацією КП "Донецькміськводоканал", на водопровідних вузлах набрані необхідні рівні і в 19.00 мешканці Донецька почнуть отримувати воду. Виняток становить Південний водогінний вузол, подача води з якого почнеться з 20.00.

У міськраді констатували, що на сьогодні проблемним залишається водопостачання мікрорайону Бірюзова і селища шахти Абакумова. Крім того, повідомили, що сьогодні енергетики відновили в місті енергопостачання 12 трансформаторних підстанцій, роботи велися в Кіровському, Київському, Куйбишевському та Петровському районах Донецька.