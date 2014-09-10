BBC Україна: Скіфське золото повернулося до України

19 експонатів вже виставлені в Музеї історичних коштовностей України у Києво-Печерській Лаврі, повідомила ВВС Україна завідувачка музею Людмила Строкова.

Скіфське золото три місяці залишалося в Амстердамі після завершення там експозиції "Крим - золотий острів в Чорному морі" ще в травні. Це було пов'язано з суперечкою, спричинені анексією Криму Росією: і Москва, і Київ заявляли свої права на коштовності.