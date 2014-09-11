Вночі у Донецьку лунали залпи, ситуація залишається напруженою

Сьогоднішня ніч у Донецьку пройшла неспокійно.

Про це йдеться на офіційному сайті міського голови і міськради Донецька.

«Починаючи з другої години ночі у місту почали лунати залпи. Станом на 9.30 повідомлення про стрільбу з важких гармат з районів не надходять. Обстановка в Донецьку стабільно напружена. Незважаючи ні на що, працюють комунальні служби і ремонтні бригади підприємств», - зазначається у повідомленні.

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Фахівці ПАТ «Донецькміськгаз» відновили газопостачання 200 будинків приватного сектору у Київському районі. У Петровському районі на вулиці Косарєва відновлено газопостачання 761 абоненту у 20 багатоквартирних будинках.

Непростою залишається ситуація з водопостачанням. Аварію на наливному водоводі КП «Компанія «Вода Донбасу», що подає воду на Донецьк, була усунено вчора о 16.00, проте подати воду до 19.00 усім споживачам міста працівники КП «Донецькміськводоканал» не змогли.

Сьогодні на міські маршрути вийшли 126 одиниць комунального транспорту. 55 трамваїв, 55 тролейбусів і 18 автобусів здійснюють рух згідно з графіками.