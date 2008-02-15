Тимошенко: новий сільськогосподарський рік буде надзвичайно успішним

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО упевнена, що новий сільськогосподарський рік буде «надзвичайно успішним для України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам після завершення наради з питань підготовки агропромислового комплексу до весняно-польових робіт, яке проходило в Українському НДІ прогнозування і випробування техніки і технологій для сільгоспвиробництва у Васильківському районі Київської області.

«Аграрний сектор може бути рентабельним, успішним, таким, що окупається. І ми сьогодні за умови правильної фінансової політики і політики підтримки АПК доб`ємося унікальних результатів», - переконана Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр підкреслила, що завдання щодо збору в 2008 році зерна в обсязі 40 млн. тонн буде повністю забезпечене за рахунок пільгового кредитування АПК, і надання інших заходів державної підтримки цьому сектору.

«Цей сільськогосподарський рік буде надзвичайно успішним для України», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.