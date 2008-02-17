Черновецькому знадобився новий Генплан Києва

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що стратегічним завданням столичної мерії є вдосконалення Генерального плану будівництва в Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, мер висловив переконання, що експертами буде відібраний найкращий проект, який враховуватиме передовий міжнародний досвід. За його словами, відсутність Генерального плану була найголовнішою помилкою попередньої міської влади.

«Генеральний план Києва буде створено виключно на користь киян з урахуванням передового міжнародного досвіду. Зараз ми розробляємо стратегію, за якою розвиватиметься столиця України. І в цій стратегії гармонійно поєднуватимуться історичний центр з пам`ятниками архітектури та європейське сучасне місто, що динамічно розвивається. Для цього нам потрібен світовий досвід, тож я розпорядився розробити умови міжнародного конкурсу корекції Генерального плану будівництва в Києві», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За словами мера Києва, генеральні плани будівництва майже всіх міст України, прийняті ще за радянських часів, вже не відповідають сучасним вимогам. І Київ тут має показати приклад усій країні, додав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

«Нам необхідно комплексно вирішити питання збереження історичного центру Києва, будівництва нових житлових масивів та об`єктів соціальної інфраструктури. Важливим завданням є також розвиток транспортної інфраструктури, тому що вже зараз на столичних автошляхах відчувається значне перевантаження. Тому ми використовуватимемо передовий міжнародний досвід для того, щоб Київ отримав вдосконалений Генплан будівництва для свого розвитку у найближчі роки», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.