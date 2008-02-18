Бійку міліції в Ужгороді намагалися розборонити... бандюки?

В Ужгороді, де біля ресторану “Деця у нотаря” сталася феєрична бійка даїшників із “Беркутом” – загалом брали участь більше 100 осіб, місцевий люд має свою версію інциденту: «силовиків» із двох відомств намагалися розборонити... звичайні бандюки.

Усе почалося 6 лютого цього року в ужгородському ресторані «Деца у нотаря», де двадцять бійців спецпідрозділу «Беркут» влаштували банкет, пише Україна молода. Тут же відпочивали і працівники закарпатської Державтоінспекції, які після завершення «місячника» оперативно–розшукових заходів на дорогах проводжали своїх кіровоградських колег. І «даішники», і «беркутівці» були в цивільному і навіть зсілися за одним столом. «Разом їх налічувалось десь тридцять осіб, — стверджує співвласник ужгородського ресторану «Деца у Нотаря» Павло Чучка. — Гарячі молоді хлопці випили... Аж раптом невідомо з яких причин між ними спалахнула суперечка...» Завзяті хлопці готувалися до бійки, тому офіціанти вигнали їх на вулицю. Там, каже пан Павло, і почалася «конкретна бійня»: «Махали руками, зброєю, витягали палки з наших плотів! Та, слава Богу, не стріляли». А згодом розігріті «вояки» викликали підмогу.

Очевидці переказують, що далі у ситуацію втрутився загадковий громадянин Л., який начебто банкетував поряд із «беркутівцями». Саме він і викликав до ресторану «бритоголових» з бейсбольними битами, які почали лупцювати співробітників ДАІ. «Насправді прізвище цього громадянина Лехман, — пояснює Павло Чучка. — Це закарпатець, місцевий кримінальний авторитет і просто бандюга. Він «тримає» будівельний бізнес і бригади. А того вечора викликав бандюків...» Загалом біля ресторану зібралося 100—150 осіб. Коли ж прибули представники ужгородського міськвідділу міліції, частина чоловіків втекла.

У правоохоронців є своє трактування подій у ресторані. Начальник Держдепартаменту ДАІ МВС України Сергій Коломієць узагалі заперечує бійку. «Працівники нашого відомства вечеряли за одним столом зі співробітниками «Беркута». Усі були не при виконанні службових обов’язків», — розповів пан Коломієць «УМ». У якийсь момент, за його словами, до ресторану зайшов раніше судимий громадянин Лехман, який «почав ображати «Беркут», мовляв, колись бійці спецпідрозділу начебто його затримували. Правоохоронці не стали терпіти образ і викликали своїх тверезих колег, які працювали на той час у наряді. У відповідь Лехман теж не зволікав, викликавши «своїх хлопців» із битами.

Те, що нетверезі міліціонери в момент бійки мали табельну зброю, Сергій Коломієць не заперечує. «Вогнепальну зброю мали кіровоградські співробітники ДАІ. Адже вони поверталися з патрулювання додому, тому, відповідно, були озброєні», — пояснює він.

«Нетверезий громадянин ображав правоохоронців нецензурною лайкою і намагався витягти працівників міліції на вулицю «поговорити», — підтвердив «УМ» слова головного «даішника» заступник керівника Центру громадських зв’язків МВС України Ярослав Мазуркевич. — Водночас до ресторану прибув наряд ужгородського міськвідділу міліції, який теж викликали присутні. Тоді конфлікт і вичерпався». Як повідомив пан Музиченко, Лехмана одразу ж затримали та доставили до міськвідділу для пояснень, і наразі вирішується питання порушення проти нього кримінальної справи за статтею «хуліганство».

У місцевого ж люду своя версія: «силовиків» із двох відомств намагалися розборонити звичайні бандюки. Така у нас країна, цікава.