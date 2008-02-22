На Сумщині на місці Конотопської битви встановили Хрест і Капличку

Сьогодні в селі Шаповалівка Конотопського району Сумської області встановлено Хрест та Капличку на місці Конотопської битви.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, у селі Шаповалівка сьогодні також відкрили музейну експозицію "Історія Конотопської битви 1659 року". В урочистостях взяли участь віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК, міністр культури і туризму України Василь ВОВКУН, голова Сумської ОДА Павло КАЧУР та громадськість Сумщини.

В облдержадміністрації повідомляють, що в рамках заходів, пов’язаних з підготовкою до відзначення 350-річчя Конотопської битви було оголошено відкритий конкурс на кращу проектну пропозицію зі створення історико-меморіального комплексу козацької честі і доблесті в місті Конотоп та в селі Шаповалівка. Конкурс триватиме до 31 березня.

Заступник міського голови міста Конотоп Тетяна ВОЛОДІНА, представляючи гостям ідею проекту, розповіла, що меморіальний комплекс має складатися з таких об’єктів: у селі Шаповалівка - панорама Конотопської битви з археологічними дослідженнями, музей Конотопської битви, церква св. Юрія-Змієборця, скульптурна група козакам на чолі з гетьманом Іваном Виговським; у місті Конотоп – музей героїчної оборони міста, церква пам’яті загиблих конотопців, пам’ятник керівнику оборони Конотопа полковнику Григорію Гуляницькому.

Довідка УНІАН: Конотопська або Соснівська битва (27 червня - 29 червня 1659 р.) - битва між московським військом і військами Гетьмана Івана Виговського та Кримської Орди біля міста Конотопа сучасної Сумської області - завершилася перемогою українського козацтва.