Ресторан «О’Панас» влаштує своїм гостям незабутнє свято Купала

7 липня з 20:00 у ресторані «О’Панас» святкуватимуть давнє українське свято Івана Купала, яке так багате традиціями та обрядами. Адже саме у цей вечір, згідно з легендами, можуть траплятися різні дива. І все це можна побачити, завітавши до ресторану «О’Панас», що знаходиться у парку імені Тараса Шевченка. Біля входу гостей зустрічатимуть оспівані у піснях та описані у казках містичні персонажі: Русалочка, Мавка та Лісовик. А уже в приміщенні ресторану Ви побачите справжнє свято: як наші містичні герої, до яких Ви зможете за бажанням приєднатися ( адже саме Вам сьогодні має пощастити), - шукатимуть квітку папороті, перестрибуватимуть через багаття, та водитимуть хороводи з рушниками. Завершеності смачній вечері у ресторані додасть етнічна музика в сучасній обробці та виступи «троїстих музик».

Чекаємо Вас 7 липня о 20:00 за адресою: вул. Терещенківська, 10, парк імені Тараса Шевченка, ресторан «О’Панас».