РНБО розробила плани евакуації населення в разі екологічної катастрофи на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Розглядається будь-яка ситуація і відповідно до цієї ситуації буде прийняте рішення щодо введення будь-якого режиму на сході України, це не обов’язково спеціальний режим як у Маріуполі», - зазначив він.

«Ситуація може складатися і з бойовими діями і щодо хімічних підприємств, які знаходяться в тимчасово окупованих терористами містах, тому відповідно від ситуації, або це буде екологічна катастрофа або щось інше», - зауважив Лисенко.

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Речник РНБО наголосив, що «розглядаються усі ситуації, які можуть виникнути в подальшому, для цього розроблені плани відповідних дій евакуації мирного населення і дії військових у цих ситуаціях».