У Києві, Одесі та Харкові проводять найбільше протестних акцій в Україні - дослідження

Такі данні дослідження сьогодні на прес-конференції в УНІАН оприлюднив заступник директора Центру дослідження суспільства Володимир Іщенко.

"Через півроку після повалення Януковича протестна активність в Україні хоча й спала але, все ще залишається на високому рівні", - сказав Іщенко.

За його словами, за результатами дослідження протягом серпня в Україні зафіксовано щонайменше 690 протестних подій у той час, як за аналогічний період 2012-2013 років їх було відповідно 271 і 297.

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"Кількість протестних подій у серпні навіть у 1,5-3 рази перевищує середньомісячний показник за "домайданівський" період минулого року, крім Східних областей і анексованого Криму", - зазначив Іщенко.

При цьому він зауважив, що найбільше (більше ніж утричі) абсолютну кількість протестних акцій зафіксовано у Харківській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. Серед населених пунктів за кількістю протестів лідерами є Київ (85 подій), Одеса (51) і Харків (35). При цьому чисельність протестів у серпні була лише незначною мірою меншою, ніж у середньому за "домайданівський" період 2013 року - 20% протестів зібрали понад 100 учасників, у той час, як у минулому році цей показник дорівнював 24%.

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Що стосується тематики протестів, то, як зазначив соціолог, із загальної кількості лише 22% стосувалися тих чи інших соціально-економічних питань. "Натомість найпопулярнішими тематиками протестних акцій були питання ідеологічно-патріотичного характеру (54%). А саме: виступи "за єдину Україну", проти Росії та російської інтервенції. І що характерно, такого роду протести переважали в усіх регіонах крім Києва, де активніше велася політична боротьба", - зазначив Іщенко. Загалом, додав він, питання, які можна було б назвати "вимогами Майдану" (люстрація, боротьба з корупцією та захист громадянських свобод) значно рідше висувалися під час протестів, ніж патріотичні теми. На думку Іщенка, повернення до цих тем слід очікувати після того, як вирішиться у позитивному плані ситуація на Сході і, коли патріотичні теми набудуть меншої актуальності.