Вінницька область посилює охорону стратегічних об'єктів

У секторі зв'язків з громадськістю управління МВС у Вінницькій області повідомили, що за підсумками наради керівників служб безпеки енергетичних підприємств та керівництва управління громадської безпеки міліції області й Державної служби охорони, було прийнято рішення вжити додаткових заходів безпеки на об'єктах, що забезпечують життєдіяльність Вінниці та області.

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"У країні створилася складна ситуація, і ми повинні більш відповідально поставитися до організації безпеки підприємств енергетичної сфери", - сказав заступник начальника обласного управління МВС Роман Мушак.

Він підкреслив необхідність організації посиленої охорони стратегічних підприємств і запропонував виробити єдиний алгоритм взаємодії при виникненні надзвичайних або екстремальних ситуацій, щоб міліція могла своєчасно відреагувати.