У Донецьку бойовики примушують в'язнів воювати на стороні "ДНР" - ЗМІ

Слідчий ізолятор, розташований по вул. Кобозєва в Донецьку, не забезпечує повноцінного харчування підслідним. В СІЗО проблеми з водою, через які близько 1500 осіб, які перебувають під вартою, опинилися в антисанітарних умовах.

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Про це повідомляють родичі затриманих. З їх слів, співробітники ізолятора співпрацюють з донецькими терористами. Бойовики мають вільний доступ до слідчого ізолятора і примушують затриманих воювати на стороні "ДНР", повідомляє informator.lg.ua.

Також родичі затриманих повідомляють, що працівники місцевої прокуратури саботують судові засідання, арешти не подовжуються і затримані продовжують незаконно міститися в пенітенціарній установі невизначений час, що вигідно бойовикам.