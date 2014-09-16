При попаданні снаряда в автобус в Донецьку загинула жінка

Про це повідомила прес-служба Донецької міської ради. "О 10.40 у Петровському районі на зупинці "Брикетна" снаряд влучив в комунальний автобус №42, який рухався в напрямку автобусної станції "Центр". За словами водія, на той момент в салоні перебували близько 10 осіб. Загинула жінка. За попередніми даними одна людина отримала осколкове поранення", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, в результаті артобстрілів знеструмлено 17 трансформаторних підстанцій в Петровському і 9 в Куйбишевському районах міста. Всього по місту без електроенергіїперебуває 48 підстанцій.