Українські виші потрапили до рейтингу найкращих університетів світу

Британська компанія Quacquarelli Symonds (QS) опублікувала рейтинг найкращих вищих навчальних закладів світу. До нього увійшли і шість українських вишів, передає ТСН.ua.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка розділив 421-430 місця з іншими вузами. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна зайняв 481-490 місця.

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Національний технічний університет Київський політехнічний інститут відзначений 551-600 місцями. А Сумський державний університет, на думку QS, заслужив 651-700 місця.

Донецький національний університет і Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут замикають рейтинг, займаючи нерозподілені позиції з 701 по 1000 місце.

Очолив рейтинг Массачусетський технологічний інститут (США). На другому місці - Кембридж, на третьому - Імперський коледж Лондона, на четвертому - Гарвард, на п'ятому - Оксфорд. Замикає першу десятку Єльський університет.