Опитування: рейтинг Путіна досяг піку і пішов вниз
02:15, 28 серпня 2014Світ
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Згідно з даними аналітичного агентства "Левада-центр" станом на 22-25 серпня, діяльність Володимира Путіна підтримують 84% опитаних росіян.
REUTERS
На початку місяця рейтинг підтримки російського президента становив 87%, повідомляє ВВС Україна.
Не схвалюють діяльність Володимира Путіна 15% опитаних - на два відсотки більше порівняно з попереднім опитуванням.
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Аналогічним чином відповіли респонденти і на питання - "Справи в країні йдуть сьогодні в цілому в правильному напрямку, чи країна рухається неправильним шляхом?"
Ствердну відповідь на це питання дали 64% (66% на початку місяця), негативний - 22% (на початку місяця - 19%).
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