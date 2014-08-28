Опитування: рейтинг Путіна досяг піку і пішов вниз

На початку місяця рейтинг підтримки російського президента становив 87%, повідомляє ВВС Україна.

Не схвалюють діяльність Володимира Путіна 15% опитаних - на два відсотки більше порівняно з попереднім опитуванням.

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Аналогічним чином відповіли респонденти і на питання - "Справи в країні йдуть сьогодні в цілому в правильному напрямку, чи країна рухається неправильним шляхом?"

Ствердну відповідь на це питання дали 64% (66% на початку місяця), негативний - 22% (на початку місяця - 19%).