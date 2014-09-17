Відновлено енергопостачання двох районів Луганська

Як повідомила УНІАН прес-служба міської ради, енергетики поетапно підключають трансформаторні підстанції, і в багатьох житлових будинках луганчан вже з'явилося світло. В основному це торкнулося на сьогоднішній день жителів східних кварталів і центральних районів міста. Роботи по відновленню енергопостачання міста ведуться в цілодобовому режимі.

КП "Компанія "Луганськвода" ліквідовує пориви на Петровському і Айдарському водоводах, для того, щоб при подачі електроенергії насосні станції змогли забезпечити повноцінну подачу води не лише на стратегічні об'єкти, але і в житлові будинки.

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Крім цього, повідомляється, що по місту працює 18 сміттєзбиральних машин та 3 самоскиди для забезпечення своєчасного вивезення сміття, ліквідації стихійних сміттєзвалищ і проблемних ділянок в приватному секторі.

Тривають роботи з відновлення зовнішнього освітлення міста.

Міське управління автодоріг активізує прибирання доріг, зокрема, здійснюється усунення завалів і згорілої техніки за напрямом на Новосвітловку і аеропорт.

У місті також проводиться покіс трави, прибирання обламаних гілок і усунення аварійних дерев.

Крім ліквідації наслідків військового протистояння, комунальні служби міста ведуть планову роботу по підготовці Луганська до чергового опалювального сезону. Комунальники готують житлові будинки до подачі тепла та енергоресурсів. Зокрема, на сьогодні вже підготовлено 800 багатоквартирних будинків, розпочаті роботи по ремонту пошкоджених снарядами покрівель.