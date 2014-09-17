При артобстрілі в Донецьку загинули двоє мирних жителів

Про це повыдомляє прес-служба Донецької міської ради. "Зранку поблизу донецького аеропорту тривають запеклі бої. Унаслідок бойових дій знову сильно постраждала інфраструктура і жителі Київського району. На місцях потрапляння снарядів виникли пожежі, ліквідацією яких займалися наряди ДСНС в Донецькій області. Вибуховою хвилею вибито частину вікон у будинках», – повідомляє прес-служба Донецької міськради.

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Згідно з повідомленням, у приватному секторі горять кілька будинків, куди пожежні наряди не можуть доїхати через безперервні обстріли.

Крім того, як повідомили в прес-службі, наслідком масованого артобстрілу північної частини Київського району стало пошкодження газових трубопроводів.