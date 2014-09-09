У Макіївці з початку бойових дій загинуло 35 мирних жителів, понад 350 - поранено - міськрада
22:08, 09 вересня 2014Політика
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Тільки в Макіївці Донецької області з початку воєнних дій загинуло 35 мирних жителів, понад 350 - отримали поранення різного ступеня тяжкості.
У Макіївці з початку бойових дій загинуло 35 мирних жителів, понад 350 - поранено / donbass24.org
Про це УНІАН повідомили в управлінні охорони здоров`я Макіївської міської ради.
Згідно з повідомленням, у період бойових дій в місті загинули 35 мирних жителів.
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З пораненнями різного ступеня тяжкості за весь період воєнних дій до лікарень міста звернулося 351 осіб. З них з вогнепальними - 59 осіб, від вибухівки - 138. Від ран у лікарнях померли 16 чоловік.
На сьогодні в лікарнях міста на лікуванні знаходиться 71 осіб, які постраждали внаслідок військових дій.
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