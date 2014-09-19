У Криму анонсували нові обшуки: в школах шукатимуть і знищуватимуть заборонені книги

У Міносвіти Криму повідомили, що в містах і районах півострова місцевим управлінням освіти доручено провести ревізію на предмет зберігання екстремістських матеріалів і забороненої літератури.

У цей список увійшло 2442 пункти, серед яких книги, статті, листівки і навіть тексти деяких пісень, передає "Громадське радіо".

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Майбутню ревізію в школах проведуть співробітники правоохоронних органів спільно з фахівцями з управління освіти. У разі виявлення забороненої літератури, члени інспекції будуть вилучати і знищувати її.

Лист Міносвіти про проведення ревізії було направлено керівникам органів місцевого самоврядування, йдеться в прес-релізі Міносвіти.