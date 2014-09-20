За добу в Донецьку снаряди чотири рази потрапили в будинки

У Донецьку на даний час обстановка стабільно напружена, в місті періодично лунають поодинокі залпи з великокаліберної зброї.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

«Ніч з 19 на 20 вересня в Донецьку пройшла відносно спокійно. Вранці, починаючи з 5.00, в місті періодично лунають поодинокі залпи з великокаліберної зброї. Станом на 9.00 в Донецьку обстановка стабільно напружена», - сказано в повідомленні.

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Разом з тим у міськраді зазначили, що системи життєзабезпечення міста працюють, громадський транспорт здійснює рух згідно з графіком "вихідного дня".

У міськраді нагадали, що за минулу добу в Донецьку було зафіксовано 4 випадки влучення снарядів у житлові будинки і будівлі.