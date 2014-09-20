У Донецьку звуки пострілів і вибухів чути в трьох районах - міськрада

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У повідомленні також зазначається, що сьогодні, 20 вересня, аварійними бригадами підприємств активно велися ремонтно-відновлювальні роботи.

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Так, фахівці «Донецькобленерго» (ДТЕК) відновили електропостачання 250 будинків приватного сектору мікрорайону Застанційний в Куйбишевському районі. Але все ще залишаються знеструмленими 200 будинків приватного сектору мікрорайону Жовтневий, мікрорайонів Трудовський і Житломайданчик, а також селище Шахти №11.