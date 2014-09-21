Вночі бойовики знову обстріляли Донецьк, постраждали 2 мирних жителі

Як повідомляє прес-служба Донецької міськради, піддався артобстрілу Куйбишевський район міста.

Читайте такожІнфраструктурі Донецька і Луганська завдано збитків на $440 млн - ООН"У результаті влучення снарядів пошкоджено житлові будинки №200 по вулиці Олексія Толстого, №152 по вулиці Уржумській, №2б по вулиці Криничній, а також гаражі в кооперативі "Угольок 3", розташованому за адресою вул. Калініна 107а", - наголошується в повідомленні.

Серед постраждалих - два мирних жителі. Вони отримали осколкові поранення і були доставлені в лікувальні установи, йдеться в повідомленні.