Вночі бойовики знову обстріляли Донецьк, постраждали 2 мирних жителі
10:14, 21 вересня 2014Суспільство
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Сьогодні вночі в Донецьку знову велася стрілянина.
REUTERS
Як повідомляє прес-служба Донецької міськради, піддався артобстрілу Куйбишевський район міста.
Читайте такожІнфраструктурі Донецька і Луганська завдано збитків на $440 млн - ООН"У результаті влучення снарядів пошкоджено житлові будинки №200 по вулиці Олексія Толстого, №152 по вулиці Уржумській, №2б по вулиці Криничній, а також гаражі в кооперативі "Угольок 3", розташованому за адресою вул. Калініна 107а", - наголошується в повідомленні.
Серед постраждалих - два мирних жителі. Вони отримали осколкові поранення і були доставлені в лікувальні установи, йдеться в повідомленні.
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