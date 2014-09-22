103 населених пункти на Донеччині досі без світла

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії ДТЕК, енергетики компанії 21 вересня відновили електропостачання міста Українськ, оскільки місто було частково знеструмлене 20 вересня через аварії на лінії електропередачі, і частково відновили електропостачання Совєтського району міста Макіївка.

Повністю відновити подачу електроенергії в районі неможливо через безперервний обстріл, зазначили в прес-службі. 21 вересня у відновлювальних роботах брали участь енергетики ДТЕК у складі 61 бригади.

Читайте такожУ Горлівці відновлено енергопостачання У ДТЕК констатували, що продовжує залишатися знеструмленою насосна першого підйому Південно-Донбаського водопроводу – вода не надходить на Красноармійську і Великоанадольську фільтрувальні станції. Також знеструмлена Донецька фільтрувальна станція, Новостожківський водопровідний вузол, Кіровский водопровідний вузол. Відновити електропостачання цих об'єктів неможливо через безперервні бої в районі пошкодження ліній та підстанцій.

Читайте такожВ кількох районах Донецька чути залпи і вибухиЧастково знеструмлені міста Дебальцеве, Амвросіївка, Авдіївка, Ясинувата, Харцизьк, Зугрес, Шахтарськ, Вуглегірськ. У Донецьку частково без електроенергії залишаються жителі Куйбишевського, Петровського і Кіровського районів міста.

21 вересня бригади Горлівської, Східної, Авдіївської, Торезької, Шахтарської, Дебальцевської, Сніжнянської, Харцзької, Старобешівської, Ясинуватської, Тельманівської, Єнакіївської РЕМ не мали можливості проводити ремонтно-відновлювльні роботи через бойові дії, зазначено в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, збитки, завдані інфраструктурі Донецька і Луганська в результаті обстрілів та бомбардувань, оцінюються в 440 мільйонів доларів США.