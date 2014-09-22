У Донецьку продовжують зникати люди, шукають двох 17-річних підлітків

Про це УНІАН повідомили у відділі у зв'язках з громадськістю головного управління МВС України в Донецькій області.

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Так, згідно з оперативним зведенням, до Артемівського міськвідділу міліції надійшло повідомлення з ПТУ № 111 Соледара про те, що 17-річний учень ПТУ 17 вересня о 8.00 поїхав у Донецьк і до цього часу на зв'язок по мобільному телефону не виходить, місцезнаходження його невідоме. Також до Великоновосілківського райвідділу міліції звернувся 41-річний житель с. Ясна Поляна із заявою про те, що 17 вересня о 8.00 його 17-річна дочка поїхала в місто Донецьк для вступу до навчального закладу і до цього часу місцезнаходження її також невідоме. Правоохоронці проводять розслідування.