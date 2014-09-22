На Донбасі мешканці майбутньої спецзони ховаються у підвалах і переживають за своє майбутнє

Поки журналісти сперечаються із політиками про закон щодо спецстатусу Донбасу, жителі території, яку не сьогодні-завтра можуть таки розмежувати, намагаються зрозуміти, що це означає для них.

Соцвиплати, зарплатня, банківська система - все це потребує додаткових законів.

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Мешканці "сірої зони" взагалі не можуть зрозуміти, хто буде їхньою владою завтра - українські військові чи бойовики, повідомляє ТСН.ua.

Сіра зона - це територія без влади: зліва - українські війська, справа - російські, чи то проросійські. Між ними - смуга кілька кілометрів завширшки. І от у цій смузі опинилися знедолені, яких ніхто ніде не чекає.

Як ділитимуть рідну землю бойовики та військові, незрозуміло.