«Хто виграє війну за спадщину убитого українського мільйонера” - прес-конференція в УНІАН

26 лютого об 11-30 в УНІАН з трансляцією на 5 каналі відбудеться прес-конференція на тему: «Хто виграє війну за спадщину убитого українського мільйонера”. Учасники: представники адвокатської контори “Нечаєв, Перепелиця та партнери” Сергій Перепелиця та Леонід Нечаєв. У Кривому Розі розстріляно відомого бізнесмена Сергія Смірнова. В місті розгорнулась справжня війна за його спадщину. Зникли кошти, дорогоцінності, автомобілі на 10 мільйонів гривень. Про ініціаторів цієї війни, про тих, під чиїм “дахом” вони працюють розкажуть адвокати (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.