15 років InWEnt в Україні: успіхи, досягнення, перспективи

28 лютого 10-00 - Відбудеться конференція “15 років InWEnt в Україні. Співробітництво з питань підвищення кваліфікації державних службовців, менеджерів і підприємців: успіхи, досягнення, перспективи”. Організатор: Німецьке Товариство InWEnt – Міжнародне підвищення кваліфікації та розвиток. Буде проведено Біржу контактів, для участі в якій запрошені німецькі організації: KfW, GTZ, Бюро делегата німецької економіки та ін. (готель «Русь»,вул. Госпітальна, 4);

14-00 - секційні засідання на теми: «Залучення інвестицій у регіони», модератор: експерт InWEnt Олена Бей; «Підвищення конкурентоспроможності українських підприємств», модератор: експерт InWEnt Олена Ільїнкова; «Шляхи вирішення проблеми дефіциту кваліфікованих кадрів на підприємствах України», модератор: експерт МТР Тетяна Репецька (там же);

16-30 - пленарне засідання за участю партнерських організацій Товариства InWEnt в Україні: Мінекономіки, МЗС, Міносвіти України, Дипломатичної Академії при МЗС України, Секретаріату КМУ й представників Федерального Міністерства економіки й технологій, Посольства ФРН в Україні, Бюро делегата німецької економіки в Україні, німецько-українського інституту економічних досліджень і політичних консультацій.

Потрібна акредитація. Телефони: 228 42 53, 228 42 54, 280 64 45, 8 050 310 68 73, svetlana@inwent.org.ua, alla@inwent.org.ua