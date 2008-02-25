Офіцери виправної установи на Донеччині постачали ув’язненим наркотики

У Донецькій області припинено діяльність злочинної групи, яка за сприяння офіцерів займалася незаконним виготовленням, перевезенням і реалізацією наркотичних засобів на території однієї з виправних установ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького обласного управління по боротьбі з організованою злочинністю, злочинну групу з 5 чоловік очолював 25-річний раніше судимий житель м. Шахтарська, який в даний час відбуває покарання в цій колонії.

В ході оперативних заходів співробітникам УБОЗ стало відомо, що організатор угруповання підшукав з числа працівників колонії двох офіцерів, які за винагороду у розмірі 150-200 грн. проносили наркотики (ацетильований опій) на територію установи. Постачальниками зілля були 30-річний житель Шахтарська і 38-річний житель Донецька.

На момент затримання у зловмисників вилучені наркотичні речовини, приготовлені для реалізації, більше десятка мобільних телефонів, грошові кошти, а також інші речові докази, що підтверджують їхню злочинну діяльність.

Відносно членів ОЗУ порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.