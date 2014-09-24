У Миколаєві відкриється Інформаційний центр Євросоюзу

Як повідомили УНІАН у представництві ЄС в Україні, на базі Чорноморського державного університету (ЧДУ) ім. П. Могили відбудеться офіційне відкриття Інформаційного центру Євросоюзу. По завершенні урочистостей студенти організованою ходою, з прапорами ЄС і України, пройдуть у центрі міста. Завершальною частиною акції стане вуличний арт-перформанс - створення графіті на тему «Вікно в Європу». О 15.00 за участю представництва ЄС, громадських організацій та активістів міста Миколаєва відбудеться круглий стіл «Угода про асоціацію: що це означає для мене?».

Читайте такожУ ЄС не розуміють мрій Росії про СРСР – РомпейВ рамках інформаційної кампанії «Будуємо Європу в Україні» на базі ЧДУ ім. П. Могили буде відкрито Інформаційний центр Європейського союзу. Мета Центру - поширенняінформації про ЄС та його політику, надання допомоги університетам та дослідницьким центрам, сприяння участі студентів в дебатах з європейських питань, в отриманні стипендій.

Під час відкриття Центру інформації ЄС прес-аташе представництва ЄС в Україні Давид Стулік обговорить зі студентами роль Європейського союзу в деескалації конфлікту в Україні.