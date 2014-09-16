Разом з ратифікацією УА депутати можуть ухвалити заяву про перспективу членства в ЄС

Одночасно з ратифікацією Угоди про асоціацію парламент планує розглянути та ухвалити політичну заяву, в якій задекларує право України подати заявку на вступ до Євросоюзу.

Проект відповідного документа підтримав у вівторок вранці комітет ВР з питань європейської інтеграції, передає Українська правда.

"Верховна Рада зазначає, що відповідно до статті 49 договору про ЄС Україна має європейську перспективу та може подати заявку на членство в ЄС за умови дотримання нею принципів демократії, поваги до фундаментальних свобод, прав людини та забезпечення верховенства права", - йдеться в проекті заяви.

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В разі ухвалення даного рішення Рада також задекларує, що Угода про асоціацію є "кроком до кінцевої мети - набуття повноправного членства в Європейському союзі".

Даний проект був підтриманий одноголосно присутніми членами комітету, які стали його співавторами. Найближчим часом документ має бути зареєстрований в секретаріаті Ради.

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Необхідно зазначити, що у ВР зареєстровано також проект заяви авторства спікера ВР Олександра Турчинова, в якій присутні всі наведені тези. Однак цей документ не було розглянуто у профільному комітеті.

Розгляд закону про ратифікацію Угоди про асоціацію, а також відповідної заяви ВР відбудеться у вівторок 16 вересня.