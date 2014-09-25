В Україні кількість внутрішньо переміщених осіб може досягати 900 тисяч - ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спеціальний доповідач ООН з прав людини внутрішньо переміщених осіб Чалока Беяні сьогодні на брифінгу в Києві.

«Офіційні цифри свідчать про 300 тисяч внутрішньо переміщених осіб, проте цифри можуть бути у 3 рази більшими», - заявив він.

Беяні пояснює, що «офіційні дані отримані на підставі реєстрації в різних регіонах, проте цифри можуть бути більшими тому, що ці системи реєстрації не пов’язані між собою, вони ситуативні та несистемні і багато переміщених осіб прийняті місцевими родинами, які не звертаються по реєстрацію».

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Також спеціальний доповідач ООН зазначає, що «без реєстрації особи не можуть отримати доступу до соціальних послуг, без внесення в реєстри не можна людей порахувати, не можна побачити динаміку. Кількість тих, хто не включений в систему реєстрації, дуже велика, і на цій підставі ми зробили своє припущення».