У Донецьку за минулу добу загинули 3 мирних жителів

Про це повідомляє прес-служба Донецької міської ради.

Також за минулу добу через обстріли в Куйбишевському і Київському районах були зафіксовані численні попадання снарядів у житлові будинки і адміністративні будівлі, включаючи будівлю Київської районної в місті Донецьку ради.

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Прямі попадання осколків снарядів і стали причиною численних пошкоджень газорозподільного обладнання і трубопроводів.

Станом на 10.00 понеділка обстановка в місті вкрай напружена. Звуки одиночних пострілів з важких знарядь і серії залпів чути в багатьох районах. "Але незважаючи на це в штатному режимі працюють всі комунальні служби", - повідомили в міськраді.