Завтра в Україні потеплішає до +24
У вівторок на території України переважатиме суха погода.
30 вересня, на свято Віри, Надії, Любові, в Україні очікується підвищення температури повітря вночі до +8+14 градусів, вдень потеплішає до +15+24 градусів.
Переважатиме суха погода, лише вдень у Чернігівській і Сумській областях пройдуть невеликі дощі, передає opogode.ua.
Місцями очікуються тумани.
У західній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі +8+13, вдень +10+15 градусів.
Читайте такожУкраїнцям прогнозують теплі та малодощові вересень і жовтень
У північних областях переважатиме суха погода, лише вдень у Чернігівській і Сумській областях можливі локальні невеликі дощі. Температура повітря вночі +8+13 градусів, вдень +15+20 градусів.
У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі +9+14, вдень +15+21 градус.
На сході України дощі малоймовірні. Температура повітря вночі +8+13, вдень +15+21 градус.
Читайте такожНа українські міста налетіли бурі
У південній частині буде переважати суха погода. Температура повітря вночі +8 +14, вдень +15+22, місцями до +24 градусів.
У Києві 30 вересня збільшиться хмарність, але опадів не передбачається. Температура повітря вночі +9+11, вдень +18+20 градусів.
Вітер в Україні очікується північний, 5-12 м/с.