Завтра в Україні потеплішає до +24

30 вересня, на свято Віри, Надії, Любові, в Україні очікується підвищення температури повітря вночі до +8+14 градусів, вдень потеплішає до +15+24 градусів.

Переважатиме суха погода, лише вдень у Чернігівській і Сумській областях пройдуть невеликі дощі, передає opogode.ua.

Місцями очікуються тумани.

У західній частині опадів не очікується. Температура повітря вночі +8+13, вдень +10+15 градусів.

Читайте такожУкраїнцям прогнозують теплі та малодощові вересень і жовтень

У північних областях переважатиме суха погода, лише вдень у Чернігівській і Сумській областях можливі локальні невеликі дощі. Температура повітря вночі +8+13 градусів, вдень +15+20 градусів.

У центральних областях опадів не очікується. Температура повітря вночі +9+14, вдень +15+21 градус.

На сході України дощі малоймовірні. Температура повітря вночі +8+13, вдень +15+21 градус.

Читайте такожНа українські міста налетіли бурі

У південній частині буде переважати суха погода. Температура повітря вночі +8 +14, вдень +15+22, місцями до +24 градусів.

У Києві 30 вересня збільшиться хмарність, але опадів не передбачається. Температура повітря вночі +9+11, вдень +18+20 градусів.

Вітер в Україні очікується північний, 5-12 м/с.