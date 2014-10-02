Російські ЗМІ показали, як бойовики з житлових будинків у Донецьку обстрілюють аеропорт (відео)

У репортажі російського "Першого каналу" показали, як бойовики терористичної організації "ДНР" стріляють по Донецькому аеропорту, який знаходиться під контролем українських військових.

"Поверхом вище працює зараз АГС - це автоматичний гранатомет - у бік аеропорту. Тому що там активізувалася українська армія", - каже репортер.

Далі журналіст разом з бойовиками вирішують залишити будинок - бояться вогню у відповідь. При цьому, ще на початку сюжету "Перший канал" зустрічає у будинку мешканку, яка вирішила нікуди не їхати із зони АТО.

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"АГС зараз буде знову змінювати свою позицію, тому що цілком можливо, що прилетить "отвєтка", - коментує він.

Кадр змінюється: репортер стоїть на сходовому майданчику і звертає увагу телеглядачів на звуки.

"Обробляють периметр навколо нашої будівлі. Це працює зараз "Град"", - каже журналіст, стверджуючи, що нібито українські військові почали обстріл житлового будинку.

При перегляді відео стає зрозумілим, що звук дійсно характерний для пострілів з установки "Град", але це не вибух снаряду. Очевидно, що установка працює поблизубудинку, у якому засіли бойовики, тобто зрозуміло, що вогонь ведуть явно терористи.