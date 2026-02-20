Агенти РФ, готуючись вбити Зеленського, винайняли житло поруч з Офісом президента, - CNN

Усунення Зеленського було ключовим елементом російського плану із повної окупації України.

За час повномасштабної війни Росія здійснила кілька спроб фізично усунути Володимира Зеленського. Під час кількох таких невдалих замахів російські агенти орендували квартиру поруч з Офісом президента, пише CNN.

Видання зазначає, що усунення українського президента було ключовою частиною російського плану із повного захоплення України. Москва сподівалася втілити цей задум упродовж лічених днів.

"Його мали схопити або вбити, якщо він не втече першим", – пише CNN.

За словами неназваного співрозмовника, наближеного до президента, "російські агенти орендували квартири в безпосередній близькості від президентської резиденції з наказом ліквідувати його".

