Продукти в окупованому Криму знову помітно подорожчали

Товари, які ввозять на окуповану територію, потребують декларування, а перевізники виявилися не готові до таких нововведень. Нестача продуктів та побутових товарів миттєво дали про себе знати. Кожен похід за продуктами в окупованому Криму приводить у замішання місцевих жителів, передає ТСН.uа.

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"Ціни щодня зростають. Цукор вчора був 35, а сьогодні - 40. Варена ковбаса була 284, а зараз 315", - кажуть кримчани. Подорожчало м'ясо, овочі, картопля, цукор. Найбільший стрибок цін в управлінні статистики Криму зафіксували на фрукти. Вони подорожчали у півтора рази. Ще кілька днів тому банани в Криму коштували майже вдвічі дешевше. Зараз покупці називають їх золотими і проходять повз прилавки з екзотичними фруктами.

Однак тепер не всім по кишені навіть прості помідори і огірки. Продавці скаржаться люди стали купувати значно менше. Найбільш нестабільна ситуація з молочними продуктами, оскільки Крим на 90% залежав від поставок цих продуктів саме з України. Літр молока коштує понад 20 грн.

Експерти радять кримчанам зняти рожеві окуляри і готуватися до дефіциту і високих цін на харчі.