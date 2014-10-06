Кількість переселенців в Україні досягла 387 тис. осіб

Про це повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціального забезпечення громадян, які переміщуються з районів проведення АТО і тимчасово окупованій території.

Читайте такожВ Україні зареєстровано майже 300 тисяч переселенців, 5 мільйонів залишаються у зоні АТО

За даними штабу, загальна кількість громадян України, які переселені з Автономної республіки Крим та міста Севастополь в інші регіони, становить 18 358 осіб, у тому числі 5142 дитини, 1298 інвалідів та осіб похилого віку. За добу переселено 11 осіб, у тому числі 4 дитини.

З району проведення АТО в інші регіони переселено 340 тис. 623 людини, в тому числі 107 тис. 838 дітей, 66 тис. 453 інвалідів і осіб похилого віку (в тому числі тимчасово переміщених в межах Донецької області - 54 153 людини). За добу - 143 людини, в тому числі 7 дітей і 90 інвалідів та осіб похилого віку.

Всього тимчасово розміщено 358 981 тис. осіб, у тому числі 112 тис. 980 дітей, 67 751 інвалідів та осіб похилого віку. За добу - 154 особи, у тому числі 11 дітей, 90 інвалідів та осіб похилого віку.

З урахуванням тимчасово переміщених в межах Луганської області (за повідомленням Луганської ОДА - 28 025 осіб), загальна кількість внутрішньо переміщених осіб становить 387 тис. 6 осіб.