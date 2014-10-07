Біля Савур-Могили знайдені тіла 6 українських військових

Про це повідомляється на сайті організації. Згідно з повідомленням, всі тіла знаходилися в окопі посеред поля.

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«На всіх військових добре збереглися камуфляжна форма, взуття. А от документів і особистих речей не було. Є велика ймовірність встановити особи всіх шістьох бійців», - йдеться в повідомленні.