Біля Савур-Могили знайдені тіла 6 українських військових
12:16, 07 жовтня 2014Суспільство
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Пошукова група громадської організації «Союз "Народна пам'ять"» знайшла в районі Савур-Могили тіла 6 українських солдатів, загиблих в ході АТО.
REUTERS
Про це повідомляється на сайті організації. Згідно з повідомленням, всі тіла знаходилися в окопі посеред поля.
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«На всіх військових добре збереглися камуфляжна форма, взуття. А от документів і особистих речей не було. Є велика ймовірність встановити особи всіх шістьох бійців», - йдеться в повідомленні.
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