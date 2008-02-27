На кожного жителя Запоріжжя припадає 687 кг шкідливих викидів на рік

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова екологічної комісії Запорізької міської ради Людмила ЗАВГОРОДНЯ під час відкритих громадських слухань, що пройшли в Запоріжжі в Будинку культури "Орбіта"

"Сьогодні в Запоріжжі техногенне навантаження з розрахунку на кожного жителя, включаючи немовля, становить 687 кг на рік", – сказала вона.

Голова екокомісії міськради акцентувала увагу на загрозі здоров`ю подальших поколінь, що проживають на сильно забруднених територіях.

"Репродуктивне здоров`я кожного наступного покоління, що проживає в умовах хронічної інтоксикації, знижується, а кількість мертвонароджених дітей, природженої потворності, патологій пологів, що виникли внаслідок хронічної гіпоксії плоду, на превеликий жаль, має тенденцію до стійкого зростання", – зазначила Л. ЗАВГОРОДНЯ.

Довідка УНІАН. На території Запоріжжя працює більше 230 промислових підприємств, які тільки в атмосферу викидають понад 150 тис. тонн забруднюючих речовин.

На сьогоднішній день місцеві бюджети одержують лише 10% від загальної суми штрафів, сплачених працюючими на їх території підприємствами-забруднювачами.