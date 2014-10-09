Бойовики продовжують обстрілювати Донецьк з важкої артилерії
21:00, 09 жовтня 2014Політика
0 0
Бойовики продовжують обстріли Донецьку з артилерії та "Градів".
Терористи знову обстрілюють Донецьк із важкої артилерії
Про це повідомляє ТСН.
Залпи чути по всьому місту, та найбільше потерпають Куйбишевський та Київський райони та Донецький аеропорт. Його обстрілюють з мінометів та артилерії.
Читайте такожВ Донецьку область доставлена гуманітарна допомога ООН
Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними в результаті сьогоднішніх військових дій в Донецьку загинув один мирний житель.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter