Бойовики продовжують обстрілювати Донецьк з важкої артилерії

Про це повідомляє ТСН.

Залпи чути по всьому місту, та найбільше потерпають Куйбишевський та Київський райони та Донецький аеропорт. Його обстрілюють з мінометів та артилерії.

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Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними в результаті сьогоднішніх військових дій в Донецьку загинув один мирний житель.