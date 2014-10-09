Бойовики продовжують обстрілювати Донецьк з важкої артилерії

21:00, 09 жовтня 2014
Політика
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Бойовики продовжують обстріли Донецьку з артилерії та "Градів". 

Про це повідомляє ТСН.

Залпи чути по всьому місту, та найбільше потерпають Куйбишевський та Київський райони та Донецький аеропорт. Його обстрілюють з мінометів та артилерії.

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Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними в результаті сьогоднішніх військових дій в Донецьку загинув один мирний житель

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