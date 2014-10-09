У Донецьку за добу загинули 5 осіб

В результаті попадання снарядів повністю знищено житловий будинок №53 по вулиці Зоологічній. У сусідньому будинку №55 по цій же вулиці пошкоджено покрівлю та госпспоруди. Крім того зруйновані приватні будинки №5 по вулиці Червонопартизанській та №116 по вулиці П'ятницького, а також багатоквартирні будинки 216 і 221 по вулиці Куйбишева. Також снаряди влучили в будівлю ЖЕД №4 Куйбишевського району, розташованого за адресою Куйбишева 211а, і в торгові центри "Амстор" (Соколина, 38) та "Хвиля" (Куйбишева, 217б).

Читайте такожУ Донецьку бойовики з артилерії обстріляли район залізничного вокзалу (відео)Після артобстрілу аварійно-диспетчерською службою ПАТ «Донецькміськгаз» зафіксовані пошкодження розподільчих газопроводів в Київському районі по вул, Рудзутака 53, Польська 14, 28, Прохолодна 1, Желябова 1а (район Ясинуватського шосе і Путилівської гаї), а так само по вул. Свободи 82а. У Куйбишевському районі - по вул. Чехословацької та ін. Колгоспному, розташованим в р-не шахтоуправління «Жовтневий рудник".

В результаті військових дій в Донецьку 8 жовтня загинуло 5 мирних жителів і 24 отримали осколкові поранення.

Станом на 10.00 жителі повідомляють про те, що періодично лунають залпи в Куйбишевському та Кіровському районах.

Комунальні служби та аварійні бригади підприємств працюють.

Сьогодні, ремонтні бригади ПАТ «Донецькміськгаз» продовжують відновлювати газопроводи в Петровському і Калінінському районах, а також роблять все можливе для відновлення газопостачання абонентам північній частині міста, проводять технологічні заходи щодо стабілізації тиску в газових мережах. На ранок, 9 жовтня, в Донецьку без газопостачання 4677 абонентів, серед них 16 багатоквартирних будинків, 3625 будинків приватного сектору та 30 підприємств.

Громадський транспорт рухається по автомагістралях згідно з графіками. Збоїв у роботі автобусів, тролейбусів і трамваїв немає.