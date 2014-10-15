ОБСЄ: селище під Маріуполем обстрілювали з "Граду"

Про це повідомляє місія ОБСЄ. За даними спостерігачів, 14 жовтня о 14.23 у Маріуполі вони почули звуки обстрілу, повідомляє радіо "Свобода".

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Український військовий, який перебував із місією повідомив, що обстріляли блокпост силовиків за кілометр на схід від селища Сартана (за 19 км на північний схід від Маріуполя), повідомили в ОБСЄ.

"Інше джерело повідомило місії, що загинули сім людей, а від 10 до 15 були поранені", - йдеться в повідомленні спостерігачів.

Як заявили представники місії, по прибутті на місце події вони виявили залишки ракети "Град", їх розташування свідчило про обстріл зі сходу.

Спостерігачі кажуть, що залишили селище через 15 хвилин через постійний обстріл. За припущеннями членів місії, перестрілка велась між українськими силовиками і, ймовірно, бойовиками "ДНР".

Згодом місія поїхала до лікарні в Маріуполі, де черговий лікар повідомив про 14 поранених, яких доправили, двоє з них – у тяжкому стані. "У лікарні священик, який заявив, що був на місці події, повідомив, що бачив кілька тіл. Він додав, що українські військові надавали першу медичну допомогу пораненим", – йдеться в повідомленні ОБСЄ.

Як повідомляє прес-служба міської ради Маріуполя, результаті вчорашнього обстрілу селища Сартана біля Маріуполя загинули 7 мирних жителів, ще 17 осіб отримали поранення. За даними міськради, обстріл вчинили проросійські бойовики.