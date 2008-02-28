У Києві міліціонерів виселяють з гуртожитків

Начальник Головного управління МВС України в м. Києві Віталій ЯРЕМА стверджує, що за рішенням судів з відомчих гуртожитків, які належать різним підприємствам, буде виселено 240 співробітників міліції. Про це він заявив сьогодні журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, це пов’язано із зміною статусу гуртожитків, їх приватизацією. За таких обставин, договори найму житла з працівниками міліції не продовжуються і відомства ініціюють їх виселення, в тому числі в судовому порядку, без надання іншого житла, повідомив В.ЯРЕМА.

Зокрема, за його інформацією, будуть позбавлені житла 31 сім’ю міліціонерів з Оболонського райуправління міліції, аналогічна ситуація – у Дніпровському районі, де виселенню підлягають родини міліціонерів з 34 кімнат гуртожитку КП “Київпастранс” на вул. Празькій, 12. Крім того, під загрозою примусового виселення 175 працівників міліції з гуртожитку Київського національного економічного університету на вул. Сім’ї Сосніних, 15.

Як зазначив В.ЯРЕМА, ”клянчити ходити по 20 квартир щороку перед Київським міським головою – це безперспективно”. Частковим виходом із ситуації начальник столичного Главку вбачає добудову гуртожитку на вул. Бориспільський, який планується здати через 4 місяці і розмістити в ньому 180 сімей міліціонерів.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у м. Києві, станом на 1 січня 2008 року на квартирному обліку в столиці перебувають 3396 працівників органів внутрішніх справ. Загальна кількість працівників міліції, які проживають в гуртожитку, становить 3670 чоловік. Винаймають житло, або проживають у родичів – 1723 міліціонера.