У Києві міліціонерів виселяють з гуртожитків
|Віталій ЯРЕМА
Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, це пов’язано із зміною статусу гуртожитків, їх приватизацією. За таких обставин, договори найму житла з працівниками міліції не продовжуються і відомства ініціюють їх виселення, в тому числі в судовому порядку, без надання іншого житла, повідомив В.ЯРЕМА.
Зокрема, за його інформацією, будуть позбавлені житла 31 сім’ю міліціонерів з Оболонського райуправління міліції, аналогічна ситуація – у Дніпровському районі, де виселенню підлягають родини міліціонерів з 34 кімнат гуртожитку КП “Київпастранс” на вул. Празькій, 12. Крім того, під загрозою примусового виселення 175 працівників міліції з гуртожитку Київського національного економічного університету на вул. Сім’ї Сосніних, 15.
Як зазначив В.ЯРЕМА, ”клянчити ходити по 20 квартир щороку перед Київським міським головою – це безперспективно”. Частковим виходом із ситуації начальник столичного Главку вбачає добудову гуртожитку на вул. Бориспільський, який планується здати через 4 місяці і розмістити в ньому 180 сімей міліціонерів.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у м. Києві, станом на 1 січня 2008 року на квартирному обліку в столиці перебувають 3396 працівників органів внутрішніх справ. Загальна кількість працівників міліції, які проживають в гуртожитку, становить 3670 чоловік. Винаймають житло, або проживають у родичів – 1723 міліціонера.