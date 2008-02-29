Нафта б`є всі рекорди

Ціна на нафту побила новий рекорд на тлі ослаблення долара і зниження світових ринків.

Квітневі ф`ючерси на нафту на нью-йоркських торгах виросли на 0,5% (46 центів) до $103,05 за барель. Це найвищий показник за весь час від початку торгів NYMEX в 1983 році, повідомляє Газета.руз посиланням на Bloomberg.

Нафта Brent з постачанням у квітні виросла на 37 центів (0,4%) до $101,27 за барель.