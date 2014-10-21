У 17 містах пацієнти з тяжкими хворобами вимагали терміново закупити ліки

Пацієнти назвали акцію «чорним вівторком», повідомляє благодійний фонд "Пацієнти України".

Мітингувальники вимагали від уряду негайно провести закупівлі ліків для важкохворих українців за скороченою процедурою.

"Три тижні тому пацієнти вже виходили на масові пікети під будівлю Кабінету Міністрів України, вимагаючи терміново закупити ліки, адже тендери були провалені і за 10 місяців міністерство змогло провести лише 20% закупівель. Саме тому 1 жовтня прем'єр-міністр відсторонив Міністра охорони здоров'я і пообіцяв хворим, що тендери на закупівлю ліків будуть проведені протягом 21 дня. Тим не менш, станом на 21 жовтня було проведено лише 6% закупівель з 80 необхідних", - йдеться в повідомленні.

При цьому пацієнти звинуватили уряд в шахрайстві - за їх даними, в ніч на 21 жовтня Кабінет міністрів України вніс велику кількість змін на офіційний веб-портал «Державні закупівлі», збільшивши кількість проведених закупівель з 26% до 35%. Всього за ніч чиновники «провели» закупівлі за 30 лотами, що майже в два рази більше ніж за всю роботу міністерства за попередній 21 день".

Читайте такожКиїв недоотримав медикаментів для важкохворих на загальну суму 130 млн. грн"Ми дуже здивовані такою «плідною» нічною роботою Міністерства охорони здоров'я. Тим не менше, якщо ми можемо такими акціями змусити чиновників працювати, то готові виходити під Кабмін хоч кожен день", - заявив Дмитро Шерембей, голова БФ «Пацієнти України».

Щодня від нестачі лікування помирає 1607 осіб. Пацієнти сподіваються, що вже в середу, на засіданні Кабінету Міністрів України буде прийнято рішення про передачу державних закупівель ліків у Державну службу з надзвичайних ситуацій - це єдиний спосіб врятувати хворих.

У той же час, в прес-службі Моз повідомили УНІАН, що міністерство отримало 100% препарату для лікування інгібіторних форм гемофілії у дітей.

«Мова йде про 153 тис. міжнародних одиниць препарату Фейба», що становить 100% закупівлі препаратів у 2014 році для забезпечення невідкладної допомоги при складних формах гемофілії у дітей», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я закуповує ліки для хворих українців з 18 важкими та рідкісними захворюванням, серед яких СНІД, туберкульоз, гепатит, онкологія, гемофілія, фенілкетонурія, муковісцидоз та інші.